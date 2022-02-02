В чат-бот или по телефону ЕДДС: горожан просят сообщать о бездомных животных

Во Владивостоке продолжается отлов безнадзорных собак. Их ждут лечение, вакцинация, стерилизация и чипирование. Горожан, которым известно о местообитании таких собак, просят сообщать об этом по телефону Единой дежурной диспетчерской службы по телефону 2222-333 или в чат-бот в мессенджере Телеграм, который был создан совместно с Центром управления регионом Приморского края.

«Контракт с Приморской краевой общественной организацией «Центр защиты и оказания помощи животным «Четыре лапы» был заключен в конце прошлой недели. Специалисты уже успели отловить 14 собак на улицах Калинина, Щитовой, в районе Садгорода и на Морском кладбище. Эта работа проводится в ежедневном режиме. Первоочередное внимание уделяем тем адресам, где горожане сообщают о возможном проявлении агрессии у бездомных животных», – рассказал заместитель городского управления дорог Илья Литвиненко.

Сообщения о местах обитания безнадзорных животных принимают Единой дежурной диспетчерской службы по телефону 2222-333 и в чат-боте в мессенджере Телеграм https://t.me/helping_dogs_bot.

Отмечается, что сотрудники специализированной службы отловят животное, отвезут его в приют, где будет проведено необходимо лечение, вакцинация и стерилизация. После проведения всех необходимых процедур неагрессивные животные, которые не представляют угрозы для человека, будут выпущены в прежнюю среду обитания.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]