Мэрия выделила дополнительные средства на отлов, стерилизацию и лечение бездомных собак

Пока во Владивостоке проектируют муниципальный приют для бездомных животных, городская администрация выделила дополнительные средства на отлов, стерилизацию и вакцинацию животных. Принять участие в проводимом электронном аукционе приглашаются фонды и волонтёрские организации по защите и уходу за животными, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

«В этом году во Владивостоке отловом, лечением и стерилизацией бездомных собак занималась волонтёрская организация «Друг Рич». Им были выделены первые средства на отлов и проведение необходимых процедур для чуть более 80 собак. Эти показатели на сегодняшний день выполнены, поэтому мы выделяем дополнительные средства в размере 1,8 млн рублей для отлова и стерилизации ещё 250 собак», – прокомментировал Николай Зайцев, заместитель главы города – руководитель управления дорог и благоустройства.

Отметим, что собакам, которых отловили на улицах города и провели все необходимые процедуры, ищут новых хозяев. Если таких не находится, то животное выпускают в прежнюю среду обитания. В данном случае речь идет о собаках, которые не агрессивны по отношению к человеку и не представляют угрозы. Животных, прошедших все процедуры, можно отличить по специальной бирке на ухе.

Напомним, что Дирекция общественных пространств Владивостока приступила к проектированию муниципального приюта для бездомных животных. Такую задачу специалистам подведомственного учреждения поставил глава города Константин Шестаков. На сегодняшний день специалистами уже определен земельный участок под размещение приюта. На первом этапе концепцией предусмотрено строительство вольеров, площадок для выгула и тренировок собак, а также центра стерилизации с ветеринарной клиникой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]