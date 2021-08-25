Муниципальный приют для бездомных животных проектируют во Владивостоке

Дирекция общественных пространств Владивостока приступила к проектированию муниципального приюта для бездомных животных. Такую задачу специалистам подведомственного учреждения поставил глава города Константин Шестаков, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

На сегодняшний день специалистами уже определен земельный участок под размещение приюта. На первом этапе концепцией предусмотрено строительство вольеров, площадок для выгула и тренировок собак, а также центра стерилизации с ветеринарной клиникой.

До момента реализации этого проекта находить собакам новый дом и предотвращать бесконтрольное размножение бездомных животных будут волонтёрские организации. В частности, на сегодняшний день эту работу ведет фонд «Друг Рич».

«Мы занимаемся отловом, стерилизацией, вакцинацией и выпуском животных. Суть в том, что по заявкам жителей и заданию от администрации города отлавливаем бродячих собак с улиц города и даем им возможность обрести новый дом», – рассказывает волонтер и создатель питомника Андрей Бабенко.

Собак привозят в чистые просторные вольеры, обследуют на наличие болезней и лишь после этого назначают операцию по стерилизации. Оперируют в отдельном медицинском боксе, расположенном тут же. После того как питомец приходит в себя, его снова размещают в вольер. Каждая собака живёт в приюте по расписанию. Это означает, что животные не только сидят в вольерах, где их кормят, но и выходят на прогулку на специально оборудованную спортивную площадку.

Отметим, что вопрос безнадзорных собак стоял во Владивостоке очень остро. Ежедневно от горожан поступали жалобы на этот счет, а муниципалитет с 2015 года провел 18 аукционов на отлов и содержание животных. Но ни один из них не состоялся. Попросту не было желающих в них участвовать. Решить этот вопрос удалось только в этом году.

«Мы сделали первые шаги по решению этой многолетней проблемы. Останавливаться на этом не планируем, мы в начале большого пути. Как человек, который сам взял собаку с улицы, хочу призвать жителей не бояться это делать. Все собаки прошли обследование и стерилизованы. Так хочется, чтобы они попали в семьи, а не обратно на улицу. Они могут вам стать настоящими друзьями», – подчеркнул Константин Шестаков.

Как прокомментировали специалисты, собаки, которые прошли операцию по стерилизации, не агрессивны и не представляют угрозы людям. Все желающие смогут в дальнейшем взять собаку или напрямую из приюта, или уже с её места обитания. Можно быть уверенным, что собаки с биркой на ухе – безопасны, пролечены и стерилизованы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]