Опора Золотого моста выступит экраном во время открытого кинопоказа во Владивостоке

Открытым кинопоказом отметит свой 10-летний юбилей городской киноклуб «Ориент». Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, культурное мероприятие пройдет в среду, 1 сентября, в Пушкинском сквере при поддержке администрации Владивостока. Начало в 20 часов.

Программа кинопоказа состоит из нескольких короткометражных работ. Экраном выступит опора Золотого моста. Помимо просмотра фильмов зрители смогут также познакомиться с участниками команды киноклуба и программой показов на новый сезон.

«Ориент» ведет традиции старейшего киноклуба города, базирующегося когда-то в Институте массовых коммуникаций ДВГУ. Базовыми критериями клуба были и остаются просмотр редких и интересных фильмов, их обсуждение и бесплатный вход. Аудитория, которая посещает клуб, самая разноплановая – как по возрасту, так и по социальному статусу. На данный момент киноклуб существует как клубное формирование при Приморском краевом центре народной культуры, партнер проекта Портал о кино в Приморском крае», – отмечают организаторы.

В связи с вечерним проведением мероприятия, зрителями рекомендуется взять с собой пледы или одеться в соответствии с погодой.

Получить более подробную информацию о мероприятии можно по тел.: 89502844699.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]