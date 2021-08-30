Во Владивостоке назвали победителей и призеров чемпионата России по парусному спорту

Во Владивостоке наградили победителей и призеров чемпионата России по парусному спорту в классе «Конрад 25Р» и краевых соревнований «Кубок залива Петра Великого». Регата проходила с 19 по 29 августа. В регате приняли участие 39 экипажей из Находки, Артема, Славянки, Большого Камня, Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Омска, Москвы, Перми, Приморска, Новосибирска, Иркутска. 20 яхт боролись за звание чемпиона России.

Яхтсмены провели семь гонок общей протяженностью более 500 морских миль. Четыре короткие гонки украсили парусами акваторию Амурского залива, а три длинные – протяженностью 85, 120 и 157 морских миль, пролегавшие по заливам Восток и Петра Великого, стали испытанием для экипажей и яхт на прочность.

В чемпионате России перед последними короткими гонками на призовые места претендовали сразу несколько яхт, так как разрыв по очкам от второго до пятого места был минимальным. При этом яхта “Артист”, имея хороший результат и придя первой в гонке №5 на мыс Гамова, настолько упрочила свои позиции лидера, что ни у кого не было шансов сместить ее с первого места.

Чемпионом России в классе «Конрад 25Р» в шестой раз стала яхта «Артист». В составе экипажа под руководством капитана Дмитрия Ходырева золотые медали завоевали Владислав Тесленко, Алексей Лукьянчиков, Александр Великоходько, Георгий Пимкин и Артур Сарычев.

Второе место в упорной борьбе заняла яхта «Рок-н-ролл» с капитаном Ильей Ермаковым из яхт-клуба «Семь футов». Бронзовые медали получил экипаж яхты «Браво» с Никитой Стральским.

В краевых соревнованиях на Кубок залива Петра Великого победу в своих зачетных группах одержали яхты – «Time Machine» (капитан Михаил Ермаков), «Бенгал» (капитан Сергей Сухинин), «Фантазия» (капитан Олег Шибаев), «Элфин» (капитан Дмитрий Назаров).

Медали и кубки отличившимся яхтсменам на торжественной церемонии награждения в яхт-клубе «Семь Футов» вручил министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]