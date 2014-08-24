Чемпионат России по парусному спорту выиграл экипаж из Владивостока

Итоги самой масштабной парусной регаты на Дальнем Востоке «Кубок залива Петра Великого 2019 – чемпионата России в классе «Конрад 25Р» подвели в Приморье. Победу одержал экипаж владивостокской яхты «Фокстрот» во главе с капитаном Игорем Соловейчиком, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

В чемпионском и самом массовом классе яхт «Конрад 25Р» участвовали 25 претендентов. Соперничество на протяжении всех соревнований было настолько плотным, что победитель определился лишь в последней гонке. Борьбу за «золото» чемпионата России вели экипажи «Фокстрота» и «Поэта» из Находки и только после финиша судьи смогли сообщить, что победу в чемпионате одержала яхта из Владивостока, опередив другой приморский экипаж на 42 сотых балла. Примечательно, что в экипаже «Фокстрота» чемпионские титулы завоевала семейная династия Соловейчик – отец Игорь и сын Роман.

«Такого адреналина мы не испытывали уже давно: от погоды, от соперников, которые не давали расслабиться. Было непросто удерживать первое место по ходу регаты, и до последнего момента не было понятно, кто выиграет. Очень горды за Владивосток, потому что остальные конкуренты из Находки и Славянки», – поделился чемпион России Роман Соловейчик.

Призерами стали находкинские яхтсмены – «серебро» у яхты «Поэт» (капитан Андрей Победин), «бронза» досталась «Артисту» (капитан Дмитрий Ходырев).

На старт всероссийской регаты «Кубок залива Петра Великого» и Чемпионата России в классе яхт «Конрад 25Р» в этом году вышли более 300 яхтсменов и 42 яхты. За десять дней они преодолели около 500 морских миль, совершив семь гонок.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]