Команда КВН из Владивостока стала сильнейшей на трех играх клуба подряд

Команда КВН из Владивостока «Красный лис» успешно выступила на трех играх подряд. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, сборная завоевала высокие призовые места на встречах «Клуба веселых и находчивых» федерального и международного уровня. Об этом во время брифинга сообщила директор департамента по делам молодежи Приморского края Елена Томчук.

Так, по словам директора, 8 сентября команда стала победителем первой 1/4 финала телевизионной Международной лиги КВН в Смоленске.

«В прошлом году “лисы” уже принимали участие в Международной лиге и стали вице-чемпионами. Именно благодаря успешному сезону в Смоленске получилось попасть в Высшую лигу КВН. Поэтому, чтобы наработать материал и побороться за возможность принять участие в следующем сезоне Высшей лиги, ребята решили снова отправиться в Смоленск. Команды сыграли три конкурса: “Приветствие”, “Разминка” и “Музыкальный конкурс”, каждый из которых выиграли представители Приморского КВН», – поделилась Елена Томчук.

9 сентября состоялась 1/4 финала Центральной Юго-западной лиги КВН в Курске, редактором которой, в том числе является редактор Высшей лиги КВН Владимир Тарарыкин. Как отмечают участники команды, возможность поработать с редактором Высшей лиги поможет команде проработать слабые и улучшить сильные стороны коллектива, что, в свою очередь, должно положительно сказаться не только на возможности попадания в Высшую лигу, но и перспективах задержаться там на «подольше».

«В четвертьфинале команды сыграли два конкурса: “Визитка” и “Ситуация”. В обоих конкурсах команда поделила первое место с четвертьфиналистами высшей лиги нынешнего сезона – командой “Уже не дети”, таким образом поделив и первое место игры», – уточнила директор департамента.

10 сентября состоялся Кубок КВН, прошедший в рамках фестиваля «Таврида-Арт». Всего в отборе приняли участие более 35 команд со всей страны. До гала-концерта дошли девять команд в полуформатном и девять команд в полноформатном выступлении, среди которых и оказался «Красный лис». По итогам кубка команда стала обладателем специального приза и получила приглашение принять участие в Кубке Мэра Москвы, приуроченного к юбилею КВН.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]