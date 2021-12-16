Сборная Приморского края прошла в полуфинал Всероссийской Юниор-Лиги КВН

Сборная Приморья успешно выступила в четвертьфинале Всероссийской Юниор-Лиги КВН. Об этом сообщила директор краевого департамента по делам молодежи Елена Томчук во время брифинга.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, соревнования веселых и находчивых состоялись в Московском молодежном центре «Планета КВН». За победу боролись 33 команды из разных регионов страны, 11 из них по итогам мероприятия прошли в полуфинал. В том числе приморцы.

«Мы от всей души поздравляем ребят с успешным выступлением и желаем удачи в дальнейшем», – прокомментировала Елена Томчук.

Директор департамента также отметила, что текущий сезон стал по-настоящему «звездным» для приморских КВН-щиков. Взрослые команды неоднократно завоевывали призовые места на играх всероссийского и международного уровня. Приморская «Шпона» – это команда школьников – стала победителем Всероссийского фестиваля юнармейских команд КВН.

Она также напомнила, что летом текущего года приморская некоммерческая организация выиграла грант Президента РФ на развитие школьного движения КВН. В рамках проекта в муниципалитетах создадут новые клубные команды, организуют тематические лекции и обучающие мастер-классы, подготовку к выступлениям и непосредственно сами игры.

«Во время реализации проекта в Приморье планируется создать 45 новых сборных. Ребята смогут творчески реализоваться, развить навыки актерского и сценического мастерства, авторского и сценарного искусства, чувство юмора. Сильнейшие представители муниципалитетов примут участие в краевом слете для подростков, играющих в КВН. Это должно усилить мотивацию школьников и студентов к участию в проекте», – подчеркнула Елена Томчук.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]