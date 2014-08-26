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Приморская команда вышла в полуфинал Международной телевизионной лиги КВН

Приморская команда вышла в полуфинал Международной телевизионной лиги КВН

Источник фото: Пресс-служба правительства Приморского края

Команда Приморского края «Красный лис» прошла в полуфинал Международной телевизионной лиги КВН. Четвертьфинал состоялся с 21 по 23 октября в Смоленске. За победу в нем боролись 26 команд из России и стран ближнего зарубежья.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, в четвертьфинале у команды «Красный лис» были сильные и достойные соперники. В частности, в игре принимали участие сборные Хабаровска – «Женская сборная ТОГУ», Кишинева – «Сборная Молдовы», Сахалина – Такие острова», Краснодара –  «Все свои», Севастополя – «Юра, прости», Минска –  «Режим турбо» и другие.

«Команда КВН “Красный лис”, представляющая Приморье, одержала победу в конкурсах “Биатлон” и “Приветствие” и, заняв первое место в игре, прошла в полуфинал. Победители получили возможность выступить на заключительной игре. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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