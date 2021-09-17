Более 1300 стационарных избирательных участков открылись 17 сентября в Приморье

В Приморье с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов в Государственную Думу России и Законодательное Собрание края. В первый день голосования в регионе работают более 1300 избирательных участков.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, на каждом из избирательных участков строго соблюдаются правила санитарно-эпидемиологической безопасности. Жителям края на входе измеряют температуру, проводят дезинфекцию рук, выдают средства индивидуальной защиты, маску и перчатки. Кроме того, каждый приморец получает новую ручку для заполнения бюллетеня.

В обязательном порядке на всех избирательных участках работают общественные наблюдатели. Еще в марте в крае для этого открыли Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами в Государственную думу РФ и Законодательное Собрание края. Его ключевыми задачами стали подготовка и координация работы общественных наблюдателей и электоральных экспертов для обеспечения максимальной прозрачности и легитимности выборной кампании.

Кроме того, на избирательных участках организовано видеонаблюдение. Особое внимание уделяется местам, в которых идет непосредственно работа со списками, выдаются бюллетени, находятся стационарные и переносные ящики для голосования, комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), сейфы для хранения избирательной документации, места перемещения бюллетеней из ящиков для голосования в сейф-пакеты или КОИБы.

Отметим, одним из первых участников голосования на Дальнем Востоке стал полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, который находится сейчас в рабочей поездке в Забайкальском крае. Он посетил избирательный участок №142 в Чите, расположенный в здании Центральной детской музыкальной школы.

Юрий Трутнев воспользовался возможностью проголосовать по месту своего нахождения, как и многие другие избиратели. Любой избиратель может подать заявление в УИК, ТИК, МФЦ или через сайт Госуслуги о желании голосовать по месту своего нахождения, и такая возможность ему предоставляется. В этом случае его исключают из списка избирателей по месту жительства и включают в список по месту временного пребывания.

«Я должен голосовать на Дальнем Востоке, потому что это моя ответственность, моя работа, я здесь бываю часто и во всех регионах. Для меня подготовка к выборам – собственно и есть процесс развития Дальнего Востока. Мы помогаем строить новые школы, больницы, детские сады, дороги, реализуются тысячи новых инвестиционных проектов», – заявил Юрий Трутнев.

В этот же день губернатор Олег Кожемяко принял участие в выборах депутатов в Госдуму РФ и Законодательное Собрание Приморского края на избирательном участке №727, по месту прописки, во Владивостоке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]