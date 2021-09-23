Центр удэгейской культуры откроют в Приморье

Центр удэгейской культуры поможет сохранить историю и традиции коренных народов в Приморье. Его открытие состоится 27 сентября в поселке Лучегорск Пожарского района, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Событие стало возможным благодаря субсидии из краевого бюджета для социально ориентированных некоммерческих организаций.

Как уточнили в краевом департаменте внутренней политики, в 2020 году территориально-соседская община коренных малочисленных народов Пожарского муниципального района «Адига» стала победителем конкурса для СО НКО Приморья и получила таким образом грант на реализацию общественно значимого проекта «Хранители традиций».

«Мероприятие проводится для поддержки и развития традиционной культуры коренных малочисленных народов, проживающих на Дальнем Востоке, укрепления межнациональной дружбы и сотрудничества», – отметила заместитель директора департамента Ольга Ивченко.

Напомним, в 2020 году победителями краевого конкурса грантов стали 78 социально ориентированных некоммерческих организаций Приморья. Общий объем финансирования из регионального бюджета заявленных ими общественно значимых проектов составил 65 миллионов рублей. Помимо этого, 48 НКО стали победителями конкурса президентских грантов прошлого года. Общий объем финансирования из федерального бюджета составил 92 миллиона рублей.

«Еще 35,9 миллиона рублей на реализацию социальных проектов для жителей края привлекли приморские НКО по итогам первого конкурса президентских грантов 2021 года», – уточнила Ольга Ивченко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]