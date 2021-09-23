Первый Международный Тихоокеанский театральный фестиваль откроется в пятницу во Владивостоке

Во Владивостоке прошла пресс-конференция, посвященная открытию Первого Международного Тихоокеанского театрального фестиваля. Глава региона вместе с организаторами и участниками мероприятия ответил на вопросы журналистов в четверг, 23 сентября.

Спикерами на пресс-конференции стали также генеральный директор Международного театрального фестиваля имени Чехова, президент Международной конфедерации театральных союзов Валерий Шадрин, Народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов, Заслуженная артистка Армении, режиссер, художественный руководитель Государственного театра «Амазгаин» имени Соса Саркисяна Нарине Григорян, художественный руководитель Центра сценических искусств Сидзуока, режиссер первого спектакля из афиши фестиваля – «Махабхарата – Налачаритам» Сатоси Мияги, а также заместитель председателя Правительства – министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.

В ближайшие дни жителей и гостей края ожидает не только масштабная программа показов спектаклей, подразумевающая презентацию постановок из разных государств мира, но и насыщенная образовательная программа, включающая множество тематических лекций и мастер-классов.

«Я искренне рад приветствовать наших гостей в Приморском крае. Благодаря поддержке Президента России Владимира Путина и Народного артиста России Евгения Миронова в нашем регионе состоится Первый Международный Тихоокеанский театральный фестиваль, где будут представлены спектакли из восьми разных стран, в том числе Армении, Грузии, Испании, Швейцарии, Южной Кореи, Японии. Зрителям представят всю палитру театральных постановок. Череду показов откроет интересная работа от японского режиссера Сатоси Мияги в древнеиндийском стиле, которую представят в Год тигра. Мы, безусловно, видим, что такие международные театральные фестивали, которые проводятся под руководством Валерия Шадрина и Евгения Миронова, дают свои плоды. Здесь они тоже будут. Помимо программы показов спектаклей запланирована образовательная программа. Молодые актеры смогут взять уроки у мастеров, планируется большая режиссерская и постановочная школы», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Глава региона также отметил, что театр издавна существует и развивается в Приморье. Он присутствовал еще в те времена, когда на территории работал великий путешественник, ученый, первооткрыватель Владимир Арсеньев. Первое такое культурное учреждение открыли в Никольск-Уссурийском. Были и китайские театры, которые пользовались особой популярностью у местного населения. Сегодня эти традиции планируется восстанавливать и вновь сделать интересной частью культурной жизни Приморья.

«Приморье и театр исторически неразделимы», – заявил Олег Кожемяко.

Кроме того, глава региона обратил внимание на то, что у Приморья помимо богатого театрального прошлого и насыщенного настоящего – довольно перспективное будущее: работает хореографическое училище, по поручению Президента России строится культурно-образовательный центр, который расположится в красивейших местах в материковой и островной частях Владивостока.

Один из вопросов, который задали во время пресс-конференции губернатору, касался проведения Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого». Журналисты интересовались, не вытеснит ли новое мероприятие старое, которое также проводится осенью и уже полюбилось местным жителям. Олег Кожемяко заверил, что у Правительства края таких планов нет.

«Мы любим и ценим наш кинофестиваль, но он требует новых концепций, расширенных форматов, определенной смены участников. Работа уже ведется. В Приморском крае – прекрасная осень. Мы сможем делать так, чтобы зрители и театральные постановки смотрели, и могли окунуться в мир кино. Мы этот проект – кинофестиваль – никуда не убираем. Мы хотим сделать его лучше», – отметил Олег Кожемяко.

Многих журналистов интересовало, пойдет ли губернатор сам на спектакли фестиваля и выбрал ли уже что-то для себя из афиши.

«Я обязательно пойдут на спектакль Сатоси Мияги, хочу посмотреть также “Пышку” и “Дядю Ваню”», – поделился Олег Кожемяко, отметив, что при решении посмотреть тот или иной спектакль, будет отталкиваться, в первую очередь, от рабочего графика.

По словам Валерия Шадрина, поддержка от Правительства Приморского края чувствовалась на всем пути подготовки и организации фестиваля.

«Мы заявили о желании провести этот фестиваль также на пресс-конференции, но вмешалась пандемия. Пришлось дважды менять программу из-за той ситуации, которая сложилась. Но все получилось, и мы очень рады и счастливы заявить, наконец, об открытии Первого Международного Тихоокеанского фестиваля. Решающую роль, конечно, сыграла позиция губернатора Олега Николаевича Кожемяко, который всегда благосклонно относится к культуре и искусству. Он внимательно отнесся к каждому шагу на пути организации фестиваля, был искренне заинтересован в успехе мероприятия», – обозначил Валерий Шадрин.

Евгений Миронов отметил, что Первый Международный Тихоокеанский театральный фестиваль проводится в рамках программы по развитию театрального искусства на Дальнем Востоке. Она поддержана Президентом России Владимиром Путиным.

«Любой фестиваль дает мощный толчок для роста и развития не только задействованных артистов, но и города, где он проводится. Я в этом глубоко убежден. Программа поддержки театрального искусства включает очень многое, в том числе фестиваль и гастроли коллективов “Золотой Маски”, фестиваль “Территория”, а также грант для молодых режиссеров», – поделился Евгений Миронов.

Как отметил присутствовавший на пресс-конференции Сатоси Мияги, он ни на мгновение не сомневался в ответе, когда получил приглашение к участию в фестивале, ведь «это возможность стать ближе друг к другу и объединить целые страны в непростых условиях пандемии».

«На самом деле я, когда получил приглашение на фестиваль, подумал, какая замечательная это идея. В нынешних непростых, пандемийных временах мы просто обязаны сделать это! Конечно, было сложной задачей организовать наш приезд из Японии. Я рад, что все получилось. Пандемия выстроила стены между нашими странами. В этих условиях нужно использовать любой шанс, чтобы познакомиться с культурой другой страны, попробовать понять и принять ее», – сказал Сатоси Мияги.

Радостью от приезда в Приморский край поделилась и Нарине Григорян, которая представит на фестивале свой новый спектакль – «Пышка».

«Приглашение на фестиваль – это огромная радость, честь и ответственность. А тем более на такой важный фестиваль, который проводится на столь высоком уровне. Я благодарна за предоставленную возможность выступать на одной сцене с такими великими именами, как народный артист России Евгений Миронов. Это большая гордость и большое счастье. Мы представляем образовательную программу, но для нас, актеров, это тоже своего рода лаборатория. Нам предстоит многому учиться. Я – из Армении, страны с большой культурной традицией. Желаю и этому фестивалю, чтобы он стал еще одной большой культурной традицией для Приморья», – отметила Нарине Григорян.

По словам Елены Бронниковой, жители Приморья проявляют особый интерес к Первому Международному Тихоокеанскому театральному фестивалю, поскольку любят ходить в театры и любят смотреть новые спектакли. Это подтверждается, в первую очередь, тем, что в кассах практически не осталось билетов.

«Две недели, девять спектаклей из восьми стран. Можно сказать, что в Приморье происходит сейчас настоящий театральный бум. На протяжении достаточного долгого периода времени готовилась благодатная почва для проведения этого фестиваля. В крае – девять профессиональных театров. Люди их любят, что легко подтверждается статистикой. Причем особую любовь к театру проявляет именно молодежь. Это очень важно. Все это показывает, что Международный Тихоокеанский театральный фестиваль у нас должен быть. Мы рады ему безмерно», – отметила министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.

Напомним, Первый Международный Тихоокеанский театральный фестиваль будет проходить во Владивостоке с 24 сентября по 9 октября. Событие развернется сразу на двух площадках – на Приморской сцене Мариинского театра и в Приморской краевой филармонии. В программе заявлены девять спектаклей разных жанров из восьми стран мира – Аргентины, Армении, Грузии, Испании, России, Швейцарии, Республики Корея и Японии.

Благодаря многолетнему опыту проведения международных проектов, Министерство культуры Российской Федерации доверило Международному театральному фестивалю имени Чехова реализовать концепцию нового фестиваля на Дальнем Востоке, автором которой стал генеральный директор Чеховского фестиваля – Валерий Шадрин.

Цель Международного Тихоокеанского театрального фестиваля – ближе познакомить зрителей Дальнего Востока с лучшими постановками стран Тихоокеанского региона и других стран мира. Помимо спектаклей, для жителей города будет организована открытая образовательная программа, включающая творческие встречи, лекции и обсуждения спектаклей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]