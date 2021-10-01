Виновнику смертельной аварии в Находке грозит 12-летний срок лишения свободы

Источник фото: Пресс-служба ОМВД России по г. Находке

Следователем отдела МВД России по Находкинскому городскому округу окончено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб пассажир.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-служу ОМВД России по г. Находке, весной в дежурную часть Госавтоинспекции ОМВД России по г. Находке поступило сообщение об автоаварии в районе Моручилища.

Полицейские установили, что водитель автомашины марки Toyota Crown, двигаясь со стороны улицы Верхне-Морская в направлении улицы Гончарова, совершил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Celsior.

В результате автоаварии от полученных травм скончался 36-летний пассажир Toyota Crown. Сам водитель скрылся с места ДТП.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя, спровоцировавшего автоаварию. Им оказался 35-летний местный житель.

В следственном подразделении было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» частью 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженного с оставлением места его совершения).

В рамках расследования проведен ряд судебно-медицинских и автотехнических экспертиз. Опрошены очевидцы происшествия.

Расследование завершено. Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.

Подсудимому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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