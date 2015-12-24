В Артеме преступная небрежность водителя унесла жизнь одного ребенка и покалечила другого

Следователем следственного подразделения отдела МВД России по городу Артему окончено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб 5-летний ребенок, сообщают «Вести:Приморье».

В ноябре прошлого года в дежурную часть отдела полиции города Артема поступило сообщение о ДТП на 8-м километре автомобильной дороги «Подъезд к аэропорту города Владивостока».

Полицейские установили, что на автодороге произошло столкновение двух транспортных средств. В результате автоаварии погиб 5-летний пассажир легкового автомобиля.

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В следственном подразделении было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение лицом, управляющем автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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В рамках расследования уголовного дела, которое длилось около восьми месяцев, был проведен ряд судебно-медицинских и автотехнических экспертиз. Опрошены свидетели.

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В результате проведенной экспертизы установлено место столкновения транспортных средств.

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По результатам исследований органами предварительного следствия была дана юридическая оценка действиям участников ДТП. 50-летнему водителю автомашины Isuzu Giga следователем было предъявлено обвинение в совершении ДТП, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

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В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде обязательства о явке и надлежащем поведении.

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В ходе следствия установлено: 50-летний водитель автомашины Isuzu Giga, осуществляя движение на 8-м километре автомобильной дороги «Подъезд к аэропорту г. Владивостока», не выбрал безопасную скорость движения. В результате проявленной невнимательности и преступной небрежности, водитель допустил пересечение горизонтальной дорожной разметки, обозначающей островки в местах слияния транспортных потоков.

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Выехав за пределы проезжей части дороги, водитель грузовика совершил столкновение с автомобилем SsangYong Actyon, за рулем которого находилась 39-летняя жительница Владивостока.

Легковая автомашина находилась на островке в местах слияния транспортных потоков из-за технической неисправности двигателя.

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В результате ДТП пассажир легкового автомобиля 2014 года рождения получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия.

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Водитель автомобиля SsangYong Actyon и несовершеннолетний пассажир 2012 года рождения были доставлены в лечебное учреждение.

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Расследование окончено. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Артемовский городской суд Приморского края для рассмотрения по существу.



Фигуранту уголовного дела могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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