Матери, потерявшей ребенка в серьезной аварии, грозит лишение свободы на 5 лет за нарушение ПДД





На 9 километре автомобильной дороги «Подъезд к аэропорту города Владивостока» произошло ДТП, в результате которого погиб пятилетний ребенок. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя, по вине которого произошла авария, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе УМВД по г. Артему.

По предварительным данным, автоавария произошла при выезде легковой автомашины с островка безопасности на полосу движения. За рулем автомобиля Санг Енг Актион была 39-летняя жительница Владивостока. Произошло столкновение двух транспортных средств: грузового автомобиля Исудзу Гига под управлением 50-летнего жителя Артема и Санг Енг Актион.

В результате ДТП пассажир легкового автомобиля 2014 года рождения получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия.

Водитель автомобиля Санг Енг Актион и несовершеннолетний пассажир 2012 года рождения доставлены в лечебное учреждение.

Установлено, что водитель грузовика имеет стаж вождения 23 года. Водительский стаж женщины, управлявшей автомобилем Санг Енг Актион, составляет 3 года.

Назначено проведение ряда экспертиз. Автомобили участников ДТП доставлены на стоянку временного задержания транспортных средств.

В следственном подразделении отдела МВД России по городу Артему возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение лицом, управляющем автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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