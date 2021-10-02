Цари дорог: поступок хозяина "крузака" во Владивостоке вызвал жаркие споры в Сети

Сегодня в соцсети появилось фото автомобиля, стоящего на пешеходном переходе прямо перед входом в ТЦ Михайловский во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье". Номер "Тойота Ленд Крузер Прадо" Х383ХК 125 регион.

Пользователи Сети неоднозначно восприняли поступок водителя. В обсуждениях комментаторы разделились на два лагеря. Одни считают, что так паркуются люди, которые считают себя особенными, потому что могут себе позволить дорогой автомобиль, и чувствуют безнаказанность и вседозволенность. Другие подписчики пытаются оправдать поступок водителя иномарки, объясняя это тем, что в городе не хватает парковок, поэтому люди вынуждены нарушать правила.

«Откуда такие люди берутся? От сырости что ли...», - выложил пост в Сеть подписчик Инстаграм-паблика vdk_news.

"От вседозволености и безнаказаности",

"От наглости",

"От врожденного чувства абсолютного наплевательства на ближнего. Когда Бог совесть раздавал, он отсутствовал",

"А еще за отсутствия интеллекта и воспитания. Через несколько лет вырастят дети от "яжемать" .... увидем еще не то!.",

"Ясно откуда! Полгорода с куплеными правами!",

"Да, город такой... Ни припарковаться нормально негде, ни пешком походить",

"Вот уж точно, вечно на людей ругаемся, а когда самим срочно надо, ещё и не так раскорячишься. Городу дико не хватает парковочных мест",

"Удостоверение водителя купили, ПДД не читал. Откуда он может знать, что на "зебре" остановка и стоянка запрещены?",



"...Если возле супермаркета парковка маленькая, где людям парковатся, вот они и паркуются, где дырку найдут, поэтому... надо искоренять саму проблему, а не на последствия возмущаться",



"Ага. А поставить машину за 100 метров и пронести это расстояние свою попу - трудно? Конечно, нужно карету прямо к крыльцу",

"Ну да... Сначала нарушим, а потом уже скажем, что разметку не там сделали, что парковка маленькая, а ниче, что магазинчик-то прям на федеральной трассе, а если чуть дальше проехать и повернуть на право там и парковка есть... Ну так все же умные, если на машине, значит пешком ходить не надо...",

"Водители "крузаков" - это особая категория водителей. И это не зависть, а факт",

"Такие люди от сытости",

"Это те, у которых в проблемах в стране виноваты все, кроме них самих",

"Цари дорог - "Лексус", "Прадо"",



"Фото есть, паблик в ГИБДД отсылает таких шустрых", - комментируют подписчики.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]