Цари дорог: поступок хозяина "крузака" во Владивостоке вызвал жаркие споры в Сети
Сегодня в соцсети появилось фото автомобиля, стоящего на пешеходном переходе прямо перед входом в ТЦ Михайловский во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье". Номер "Тойота Ленд Крузер Прадо" Х383ХК 125 регион.
Пользователи Сети неоднозначно восприняли поступок водителя. В обсуждениях комментаторы разделились на два лагеря. Одни считают, что так паркуются люди, которые считают себя особенными, потому что могут себе позволить дорогой автомобиль, и чувствуют безнаказанность и вседозволенность. Другие подписчики пытаются оправдать поступок водителя иномарки, объясняя это тем, что в городе не хватает парковок, поэтому люди вынуждены нарушать правила.
«Откуда такие люди берутся? От сырости что ли...», - выложил пост в Сеть подписчик Инстаграм-паблика vdk_news.
"От вседозволености и безнаказаности",
"От наглости",
"От врожденного чувства абсолютного наплевательства на ближнего. Когда Бог совесть раздавал, он отсутствовал",
"А еще за отсутствия интеллекта и воспитания. Через несколько лет вырастят дети от "яжемать" .... увидем еще не то!.",
"Ясно откуда! Полгорода с куплеными правами!",
"Да, город такой... Ни припарковаться нормально негде, ни пешком походить",
"Вот уж точно, вечно на людей ругаемся, а когда самим срочно надо, ещё и не так раскорячишься. Городу дико не хватает парковочных мест",
"Удостоверение водителя купили, ПДД не читал. Откуда он может знать, что на "зебре" остановка и стоянка запрещены?",
"...Если возле супермаркета парковка маленькая, где людям парковатся, вот они и паркуются, где дырку найдут, поэтому... надо искоренять саму проблему, а не на последствия возмущаться",
"Ага. А поставить машину за 100 метров и пронести это расстояние свою попу - трудно? Конечно, нужно карету прямо к крыльцу",
"Ну да... Сначала нарушим, а потом уже скажем, что разметку не там сделали, что парковка маленькая, а ниче, что магазинчик-то прям на федеральной трассе, а если чуть дальше проехать и повернуть на право там и парковка есть... Ну так все же умные, если на машине, значит пешком ходить не надо...",
"Водители "крузаков" - это особая категория водителей. И это не зависть, а факт",
"Такие люди от сытости",
"Это те, у которых в проблемах в стране виноваты все, кроме них самих",
"Цари дорог - "Лексус", "Прадо"",
"Фото есть, паблик в ГИБДД отсылает таких шустрых", - комментируют подписчики.