Владивосток и Москва создадут межрегиональные маршруты для иностранных туристов

Комитет по туризму Москвы и агентство по туризму Приморья намерены повышать туристскую привлекательность своих территорий, комплексно развивая внутренний и въездной туризм. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, соответствующее соглашение стороны подписали на встрече 4 октября с участием заместителя председателя Правительства Приморского края Николая Стецко.

Николай Стецко отметил, что у региона есть уникальный опыт работы с туристами из стран Северо-Восточной Азии, которым приморские профессионалы туриндустрии готовы делиться с коллегами.

Важнейшая задача соглашения – увеличить турпоток в Россию.

«Сейчас агентство по туризму и Мостуризм заинтересованы в совместных проектах по привлечению русских и иностранных туристов, мы видим в этом огромный потенциал. Показать, насколько большая и разная наша страна – важная задача в сфере туризма. Благодаря реализации совместных проектов в столице России и столице Дальнего Востока мы увеличим туристические потоки», – обозначил руководитель агентства по туризму Приморья Владимир Щур.

По его словам, теперь, после подписания соглашения, необходимо в кратчайшие сроки начать обмен опытом и разработать дорожную карту по созданию межрегионального маршрута. Запуск первого проекта планируется осуществить уже к летнему сезону 2022 года. Туристско-информационный центр Приморья проведет соответствующую рекламно-информационную кампанию совместно с проектным офисом по развитию туризма и гостеприимства Москвы.

Представители комитета по туризму Москвы, в свою очередь, отметили ценность взаимодействия с Приморским краем. Столичная делегация во время своей поездки в регион успела познакомиться с некоторыми его достопримечательностями.

«Нам очень интересно поработать с таким продвинутым с точки зрения туризма регионом. Мы познакомились с краем, это действительно богатая на сильные эмоции и впечатления территория. Для нас это открытие. Мы высоко оцениваем опыт, который есть у Приморского края в области работы с туристами из Восточной Азии, и ожидаем, что наше сотрудничество будем очень успешным. У нас есть согласованная позиция по созданию межрегиональных маршрутов», – обозначила заместитель руководителя Мостуризма Татьяна Шаршавицкая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]