Около 5 тысяч привитых от COVID-19 приморцев ежедневно регистрируются на розыгрыш ценных призов

Более 10 тысяч приморцев уже зарегистрировались на розыгрыш ценных призов за прививку от COVID-19. Главное условие участия в жеребьевке – прохождение вакцинации до 25 октября, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Специалисты департамента информационной политики Приморского края отмечают, что зарегистрироваться в розыгрыше ценных призов можно до 30 октября на Региональном портале госуслуг в разделе «Регистрация участников социальной акции «Здоровы вместе». По состоянию на утро 6 октября попытать удачу и претендовать на ценные призы решили 10 289 человек.

«В акции могут принять участие граждане России, постоянно проживающие на территории Приморского края и прошедшие иммунизацию до 25 октября текущего года. Ограничения по участию – только для победителей первого розыгрыша, уже получивших сертификаты на квартиры и машины», – уточнили в ведомстве.

Среди привившихся от коронавируса разыгрываются сертификаты на автомобили, планшеты Apple, ужины в известных приморских ресторанах, покупку продуктов и другие ценные призы. С подробными условиями участия в акции можно ознакомиться здесь.

Напомним, розыгрыш ценных призов призван стимулировать приморцев пройти добровольную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Эксперты прогнозируют «четвертую волну» COVID-19 и призывают граждан активнее прививаться.

По состоянию на 6 октября от COVID-19 привился 425 101 житель Приморья. Сделать это можно в более чем 200 пунктах по всему краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]