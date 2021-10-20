Почти 30 тысяч приморцев претендуют на ценные призы за прививку от COVID-19

На утро среды, 20 октября, на розыгрыш ценных призов за прививку от коронавируса уже зарегистрировались 29 746 жителей Приморья, завершивших иммунизацию от COVID-19. Попытать удачу и стать одним из претендентов на выигрыш автомобиля, сертификатов в рестораны или торговые сети можно до 30 октября на Региональном портале госуслуг, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По словам специалистов краевого департамента информационной политики, в акции могут принять участие граждане России, постоянно проживающие на территории Приморского края и прошедшие иммунизацию до 25 октября текущего года. Кто еще не завершил иммунизацию и хочет получить ценные призы, может успеть привиться в течение недели однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».

«Зарегистрироваться в розыгрыше ценных призов, который пройдет 4 ноября, можно до 30 октября на Региональном портале госуслуг в разделе “Регистрация участников социальной акции “Здоровы вместе”. Это сделали уже 29 746 жителей региона», – уточнили в ведомстве.

Среди привившихся от коронавируса за счет спонсорских средств разыгрываются четыре сертификата на приобретение легкового автомобиля, по 10 сертификатов номиналом 3 000 рублей на ужин в ресторанах «Супра» или «Токио», 15 пригласительных билетов на посещение всех экспозиций исторического парка «Россия – Моя история» на двух человек, четыре сертификата на приобретение планшета Apple iPad (128ГБ), 25 сертификатов номиналом 4000 рублей от торговой сети «Реми», 10 сертификатов номиналом 3000 рублей от торговой сети «Самбери», а также две пары беспроводных наушников inPods 12 от Банка «Открытие».

Напомним, розыгрыш ценных призов призван стимулировать приморцев пройти добровольную вакцинацию от коронавирусной инфекции, поскольку эксперты прогнозируют «четвертую волну» COVID-19. По состоянию на 20 октября привились 457 054 жителя края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]