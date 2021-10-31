Более 46 тысяч вакцинированных от COVID-19 приморцев зарегистрировались на розыгрыш ценных призов

- Всегда соблюдаю. Я понимаю и поддерживаю значение этих мер и поэтому всегда соблюдаю масочный режим и социальную дистанцию

- Иногда соблюдаю, только в определенных местах или когда мне делают замечание

- Редко соблюдаю из-за забывчивости и внутренней расхлябанности

- сознательно не соблюдаю, потому что считаю, что коронавирусной опасности не существует