Более 46 тысяч вакцинированных от COVID-19 приморцев зарегистрировались на розыгрыш ценных призов
В Приморье подошла к концу регистрация на розыгрыш ценных призов для жителей края, которые уже завершили вакцинацию от коронавируса. Заявки подавались на Региональном портале госуслуг. Попытать удачу захотели 46 378 человек. Жеребьевка пройдет 4 ноября в прямом эфире одного из местных телеканалов.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, призовой фонд формируется за счет спонсорских средств и включает в себя четыре сертификата на приобретение легкового автомобиля, по 10 сертификатов номиналом 3 000 рублей на ужин в ресторанах «Супра» или «Токио», 15 пригласительных билетов на посещение всех экспозиций исторического парка «Россия – Моя история» на двух человек, четыре сертификата на приобретение планшета Apple iPad (128ГБ), 25 сертификатов номиналом 4 000 рублей от торговой сети «Реми», 10 сертификатов номиналом 3 000 рублей от торговой сети «Самбери», а также две пары беспроводных наушников inPods 12 от Банка «Открытие». Выдача призов в денежном эквиваленте не предусмотрена. Участник акции также не вправе передать сертификаты третьим лицам.
Напомним, розыгрыш ценных призов призван стимулировать приморцев пройти добровольную вакцинацию от коронавирусной инфекции. По состоянию на 31 октября привились 517 839 жителей региона.