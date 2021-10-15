Около 1200 будущих мам в Приморье получают по 7 тысяч рублей ежемесячно

Более 20 миллионов рублей направлено на выплаты беременным женщинам, вставшим на учет по беременности на ранних сроках, в Приморье. С июля этого года получателями ежемесячного пособия стали около 1,2 тысячи будущих мам, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкй на пресс-службу правительства региона.

Поручение предусмотреть такую меру социальной поддержки будущих мам Президент Российской Федерации Владимир Путин впервые озвучил в ходе Послания Федеральному Собранию 21 апреля. Пособие выплачивает Пенсионный фонд РФ в качестве поддержки семей с низким достатком.

«Пособие назначается беременным женщинам, проживающим на территории РФ, вставшим на учет в медицинской организации в первые 12 недель беременности, если ежемесячный доход на человека в семье не превышает региональный прожиточный минимум на душу населения», – информируют в федеральном ведомстве.

Размер ежемесячного пособия равен 50% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе. В Приморье это почти 7,4 тысячи рублей.

Выплаты начинаются с 12-й недели беременности и до месяца родов или прерывания беременности. Если заявление подано в течение 30 дней с даты постановки на учет, то деньги выплатят с шестой недели, если позже – с месяца обращения.

Заявление на назначение выплат можно подать через портал Госуслуги, либо обратиться в ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда РФ. Все основные сведения ПФР проверяет самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.

«Однако в некоторых случаях могут понадобиться дополнительные документы. Их необходимо предоставить в течение 10 дней после запроса фонда. Заявление рассматривается в течение 30 дней с момента его принятия», – уточняют специалисты.

На встрече с депутатами Госдумы нового созыва Президент Владимир Путин еще раз акцентировал внимание на необходимости сформировать целостную систему поддержки семей с детьми, начиная с того момента, когда женщина еще только ждет рождения ребенка.

По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, на выплаты семьям с детьми в этом году запланировано 12,8 миллиарда рублей. В регионе действует 27 различных выплат и компенсаций.

«С реализацией национального проекта “Демография” появилась возможность поддержать все семьи, независимо от количества детей в них», – комментирует министр Светлана Красицкая.

По вопросам получения выплат через Пенсионный фонд РФ можно обратиться по телефону контакт-центра: 8 (800) 60 00-335. По краевым выплатам на детей проконсультируют специалисты Приморского центра социальной поддержки по телефону: 8-800-30-22-145.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]