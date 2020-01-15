Обратившихся к медикам на ранних сроках беременности женщин дополнительно поддержат деньгами

Женщин, которые ждут ребенка и при этом испытывают материальные трудности, поддержат финансово. Такое поручение дал Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе Послания к Федеральному Собранию 21 апреля.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, глава государства подчеркнул: важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребенка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги.

Владимир Путин предложил предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату. В среднем по стране размер такой выплаты составит 6 350 рублей в месяц.

В Приморском крае в этом году размер выплаты для будущих мам составляет почти 850 рублей (около 920 рублей для северных районов). Одно из условий для выплаты – постановка на учет в медицинских организациях на сроке беременности до 12 недель.

Как пояснили в министерстве труда и социальной политики Приморского края, выплату работающим мамам производит региональное отделение Фонда социального страхования. В прошлом году разовые выплаты получили почти 7,3 тысячи будущих мам. На эти цели направлено 5,89 миллиона рублей федеральных средств.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]