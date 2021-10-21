"Просят нажать единицу": по соцсетям "гуляет" информация о новом виде мошенничества

По соцсетям распространяется информация о новом виде мошенничества, - сообщает "Вести: Приморье". Как следует из сообщения, аферисты решили "сыграть" на массовой вакцинации.

"Попросили из нашей полиции всем рассказать. Уже есть пострадавшие.

Новая афера: звонят с телефона и просят нажать 1, если сделали прививку. Как нажмете 1. Сразу же телефон станет заблокирован, и далее телефон взломан.

У многих привязаны банковские карты. Так что будьте осторожны, когда вам будут поступать подобные звонки.

Поместите это в свои групповые чаты. Передайте родным и близким людям эту информацию. Пусть будут осторожнее.

Уже есть случаи с этой схемой.

Для сведения", - говорится в сообщении.

Отметим, что официальной информации от правоохранительных органов о данном виде мошенничества в открытых источникам размещено не было.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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