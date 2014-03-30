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Звонят «силовики», не отвечайте: в банке рассказали о новом виде мошенничества

Звонят «силовики», не отвечайте: в банке рассказали о новом виде мошенничества

Источник фото: pixabay.com

Новый вид телефонного мошенничества заключается в оказании на клиента банка психологического давления. Защититься от него можно только с помощью прекращения разговора, сообщают «Вести:Приморье».  

Таким мнением в беседе с ura.ru поделился замдиректора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров.

О новой схеме мошенничества рассказали в Сбербанке. Клиентам банка звонят якобы представители силовых ведомств и убеждают их посредством разных уловок и давления перевести деньги на принадлежащий им счет.

«Если к звонкам из службы безопасности банка мы все давно, наверное, привыкли и в большинстве своем их игнорируем, то такие истории каждый раз будут появляться все новые и новые. Потому что нужно как-то оказывать на людей давление и применять эти инструменты социальной инженерии», — рассказал Макаров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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