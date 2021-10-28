Неизвестным, который расстреливает машины на трассе, заинтересовалась полиция
УМВД России по городу Владивостоку проверяет информацию о злоумышленнике, который стреляет по проезжающим автомобилям на трассе, сообщают «Вести:Приморье».
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку, полицейские проверяют размещенную в ряде СМИ информацию о хулигане, стрелявшем по проезжающим автомобилям из воздушного ружья или рогатки.
Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия и личности гражданина, причастного к инциденту. По результатам проверки будет принято решение в соответствии законодательством Российской Федерации.
Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, На трассе неизвестный обстреливает проезжающие автомобили. Об этом рассказала пострадавшая, которой пришлось обратиться в автосервис после того, как ее машина попала под обстрел.