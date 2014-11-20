Дерзким «хозяином дорог» на Lexus заинтересовалась полиция

Во Владивостоке полиция проверяет информацию из сети Интернет. В СМИ и соцсетях появилась видеозапись инцидента, случившегося на дороге Владивостока, сообщают «Вести:Приморье».

Неизвестный водитель, управляя транспортным средством Lexus LX в районе Снеговой Пади нарушил Правила дорожного движения. Двигаясь по полосе, предназначенной для встречного движения транспортных средств, он проехал на запрещающий сигнал светофора, а затем двигался навстречу потоку автотранспорта на объездной автодороге.

Инспекторы ДПС проводят мероприятия, направленные на установление личности и задержание водителя, нарушившего Правила дорожного движения. Для выяснения обстоятельств произошедшего назначено проведение ряда исследований, отметили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Очевидцев, владеющих информацией (видеоматериалами) об обстоятельствах происшествия, полицейские просят обратиться в дежурную часть полка ДПС ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку: 8 (432) 249 09 21; 8 (423) 249 08 56.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru