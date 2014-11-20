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Дерзким «хозяином дорог» на Lexus заинтересовалась полиция

Дерзким «хозяином дорог» на Lexus заинтересовалась полиция

Источник фото: pixabay.com

Во Владивостоке полиция проверяет информацию из сети Интернет. В СМИ и соцсетях появилась видеозапись инцидента, случившегося на дороге Владивостока, сообщают «Вести:Приморье».

Неизвестный водитель, управляя транспортным средством Lexus LX в районе Снеговой Пади нарушил Правила дорожного движения. Двигаясь по полосе, предназначенной для встречного движения транспортных средств, он проехал на запрещающий сигнал светофора, а затем двигался навстречу потоку автотранспорта на объездной автодороге.

Инспекторы ДПС проводят мероприятия, направленные на установление личности и задержание водителя, нарушившего Правила дорожного движения. Для выяснения обстоятельств произошедшего назначено проведение ряда исследований, отметили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Очевидцев, владеющих информацией (видеоматериалами) об обстоятельствах происшествия, полицейские просят обратиться в дежурную часть полка ДПС ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку: 8 (432) 249 09 21; 8 (423) 249 08 56.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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