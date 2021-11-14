За полгода объем инвестиций в основной капитал составил в Приморье 68,7 млрд. рублей

В Приморье подвели итоги инвестиционной деятельности за первое полугодие 2021 года. Традиционно наибольший удельный вес в объеме инвестиций региона принадлежит сфере транспортировки и хранения, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкойна пресс-службу правительства региона.

Инвестиции в основной капитал

Как сообщается в докладе Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю, объем инвестиций в основной капитал за 6 месяцев года составил 68,7 миллиарда рублей. Из общего объема инвестиций в машины, оборудование и другие объекты составили 44,6%, в здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель – 32,9%, в жилые здания и помещения – 17,2%.

Отметим, что данные приводятся без учета субъектов малого предпринимательства.

Доля организаций в общем объеме инвестиций составила почти 72% (49,4 миллиарда рублей).

Наибольший удельный вес в объеме инвестиций региона традиционно имеют транспортировка и хранение (31,5%). На долю сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства приходится 19,2%, на обрабатывающие производства – 11,3%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 6,7%, деятельность в области информации и связи – 5,3%, деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 4,7%.

В общем объеме инвестиций организаций собственные средства составили 27,3 миллиарда рублей (55,2%), привлеченные – 22,1 миллиарда (44,8%), в том числе кредиты банков – 4,7 миллиарда рублей, бюджетные средства – 7,1 миллиарда рублей.

За январь-июнь 2021 года организации края приобрели основных средств, бывших

в употреблении, и объектов незавершенного строительства на почти 2 миллиарда рублей, в том числе машин, оборудования и транспортных средств – на 1,6 миллиарда.

ТОРы и Свободный порт Владивосток

По состоянию на 12 сентября 2021 года объем инвестиций по соглашениям с резидентами ТОР составил около 213,9 миллиарда рублей (при общем запланированном объеме инвестиций в 1,4 триллиона рублей).

Статус резидента ТОР получили 126 компаний края: 72 – в ТОР «Надеждинская», 20 – в ТОР «Михайловский», 32 – в ТОР «Большой Камень», две – в ТОР «Нефтехимический».

Суммарный объем заявленных инвестиций в Свободный порт Владивосток составляет 940,4 миллиарда рублей. По состоянию на середину сентября в СПВ проинвестировано 152,9 миллиарда рублей. Создано около 22,1 тысячи рабочих мест. Введены в эксплуатацию 25 проектов на общую сумму 53,3 миллиарда рублей, в них занято 4,5 тысячи работников.

Напомним, за восемь месяцев 2021 года индекс производства вырос в Приморье на 33,4%, при этом выпуск продукции в обрабатывающем секторе увеличился на 46,8%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]