Приморье лидирует по количеству прибыльных предприятий в ДФО

Приморский край лидирует в Дальневосточном федеральном округе по количеству прибыльных предприятий. У региона также лучший показатель в ДФО по обороту малых предприятий, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края. Эти данные приводятся в докладе Федеральной службы государственной статистики о социально-экономическом положении страны за январь-август 2020 года.

Оборот малых предприятий

По информации Росстата, в первом полугодии 2020 года средняя численность работников малых предприятий (без учета микропредприятий) составила в Приморье 79 тысяч человек.

Оборот малых предприятий в первом полугодии превысил 195,8 миллиарда рублей. Это лучшие показатели в ДФО.

Финансовые результаты деятельности организаций

В отчете Росстата представлены финансовые результаты деятельности организаций без учета субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных и муниципальных учреждений, некредитных финансовых организаций.

По такому показателю, как сальдо прибылей и убытков (разница между прибылями и убытками организаций), Приморье уверенно держится в плюсе (+47,5 миллионов рублей).

По отношению к аналогичному периоду 2019 года сальдо составило 90,8%, и в сравнении с другими регионами страны это неплохой результат (в среднем по ДФО – 62,4%, в среднем по России – 57,8%).

Прибыль малых предприятий края превысила в первом полугодии 64,7 миллиарда рублей. При этом доля прибыльных предприятий в общем числе организаций составила в Приморье 67,1%, по этому показателю регион также лидирует в федеральном округе (по ДФО – 62,3%, по РФ – 65,7%).

Доля убыточных организаций в Приморском крае – 32,9%, это меньше, чем в среднем по России (34,3%), и лучший показатель по ДФО (37,7%).

Кредиторская и дебиторская задолженность

Кредиторская задолженность организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных, муниципальных учреждений, некредитных финансовых организаций) на конец июля 2020 года составила 540,4 миллиарда рублей, из нее просроченной – 1,8%. Это ниже, чем в среднем по ДФО (5,6%) и по РФ (7,7%).

Сумма дебиторской задолженности составила 430,4 миллиарда рублей. 6,7% этой суммы – просроченная задолженность (по ДФО 8%, по РФ 6%).

Налоги в бюджет

По данным Федеральной налоговой службы, сумма поступивших в январе-июле 2020 года налогов в бюджеты всех уровней составила в Приморском крае почти 65,9 миллиарда рублей. В том числе в федеральный бюджет поступило около 5,9 миллиарда, в консолидированный бюджет региона – более 60 миллиардов рублей, что составило 91,1% к общему объему поступлений.

Напомним, ограничительные меры, связанные с недопущением распространения COVID-19, оказали влияние на многие сферы экономики страны. И, хотя Приморский край не стал исключением, по ряду видов экономической деятельности регион удерживает сильные позиции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]