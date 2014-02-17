Экономика Приморья растет, несмотря на пандемию - Росстат

Согласно данным, представленным в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь-май 2020 года, Приморский край улучшил собственные показатели прошлого года в ряде отраслей экономики, сообщают «Вести:Приморье».

Сельское хозяйство

На 1 июня 2020 года яровыми культурами в крае засеяно 173,7 тысячи гектаров, что на 16,5 тысячи гектаров больше, чем в 2019 году. Это второй после Амурской области результат по ДФО.

Увеличилось также производство продуктов животноводства в сельскохозяйственных организациях региона: в январе-мае 2020 года скота и птицы заготовлено 4,5 тысячи тонн – на 16,1% больше, чем в 2019 году.

Производство молока выросло на 12,4% (18,2 тысячи тонн), в среднем по Дальневосточному федеральному округу рост составил 7,6%.

Яиц произведено 76 миллионов штук, что составило 133,7% к аналогичному периоду 2019 года. В среднем по ДФО – 111,2%.

Строительство

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», составил в январе-мае 2020 года 32,2 миллиарда рублей, это 106,2% к январю-маю 2019 года (в среднем по ДФО – 86,7%, по РФ – 99,3%).

С учетом жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства, введено 201,1 тысячи квадратных метров жилых помещений – на 12,6% больше, чем в январе-мае 2019 года.

Торговля, услуги, общественное питание

В январе-мае оборот розничной торговли составил в Приморье 155,9 миллиарда рублей. По этому показателю регион традиционно лидирует в ДФО (на втором месте – Хабаровский край, 131,9 миллиарда рублей).

Оборот оптовой торговли составил почти 405 миллиардов рублей, это также лучший показатель по ДФО. На втором месте – Хабаровский край (189 миллиардов).

Также первое место среди дальневосточных регионов Приморье держит по объему платных услуг населению – их оказано на 58,5 миллиарда рублей.

Оборот общественного питания существенно снизился в связи с карантинными мерами: в январе-мае он составил чуть более 6 миллиардов рублей. По этому показателю регион на втором месте в ДФО после Республики Саха (Якутия).

Индекс промышленного производства в январе-мае 2020 года превысил среднероссийские показатели, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]