О росте среднего размера пенсий заявил Росстат 

По данным Росстата в сентябре средний размер назначенных пенсий вырос на 5,8% в годовом выражении и составил 15 018 рублей. Об этом сообщается в докладе «Социально-экономическое положение России», опубликованном на официальном сайте ведомства, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ura.ru.

«В сентябре 2020 года средний размер назначенных пенсий составил 15 018 рублей и по сравнению с сентябрем 2019 года увеличился на 5,8%», — указано в докладе. Уточняется, что по сравнению с августом этого года средний размер назначенных пенсий в сентябре вырос на 0,2%. В январе – сентябре 2020 года пенсии выросли на 2,7% в годовом выражении, пишет RNS.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]