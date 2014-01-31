Пенсии россиян выросли на 6,5%

На 1 июля 2020 года средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера составил 16491,63 рубля, по сравнению с 1 июля 2019 года он увеличился на 1010,26 рубля. Такие данные Счетной палаты приводит ТАСС.

По информации ведомства, соотношение среднего размера назначенных пенсий со средним размером начисленной заработной платы за январь — апрель этого года выросло до 30,4% против 29,6% на начало года.

Отмечается, что в текущем году темпы сокращения численности работающих пенсионеров замедлились в 3 раза. Так, если за первое полугодие 2019 года число работающих пенсионеров сократилось на 333,56 тысячи человек, то за первое полугодие 2020 года — на 109,32 тыс. человек.

Пенсионный фонд России ранее продлил на август упрощённый порядок оформления пенсий и социальных выплат, введённый в связи с распространением коронавируса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]