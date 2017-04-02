Пенсионеры в ожидании: грядет увеличение пенсии
Средний размер пенсии в России по состоянию на 1 октября 2019 года составляет 15 495 рублей. Такие данные привел глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на RNS.
С 1 января 2019 года размер пенсии в России по решению властей страны был увеличен на 1 тысячу рублей в связи с индексацией фиксированной выплаты и индексацией индивидуального пенсионного коэффициента, уточнил Антон Дроздов.
Ранее сообщалось, что прожиточный минимум пенсионера в России в следующем году планируют увеличить на 232 рубля. Об этом заявлял первый замглавы фракции «Единой России» в Госдуме РФ Андрей Исаев. По его словам, соответствующее нововведение планируется заложить в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на следующий год.
Исаев добавил, также предполагается, что для россиян предпенсионного возраста, которые утратили работу и решили выйти на пенсию, прожиточный минимум будет увеличен на 400 рублей.
Согласно последним данным Росстата, средний размер назначенных пенсий в сентябре 2019 года составил 14 198 руб., что на 6,1% больше по сравнению с сентябрем 2018 года и на 0,2% по сравнению с августом 2019 года.
Напомним, летом премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новый порядок расчета прожиточного минимум пенсионера. По новым правилам, при вычислении этого показателя будут учитываться величина прожиточного минимума в конкретном регионе и размер прожиточного минимума в целом по стране.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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