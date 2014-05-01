Примстат: больше колбасы и рыбных изделий, но меньше свинины и молочки





Примстат подвел итоги деятельности приморских производителей продукции во всех отраслях. Индекс производства в январе-августе 2019 года составил 109.5% к аналогичному периоду прошлого года, — сообщают «Вести: Приморье» по данным управления.

Рост наблюдался в следующих производствах: в производстве электрического оборудования (на 41%), лекарственных средств и материалов (на 27%), прочей неметаллической минеральной продукции (на 18%), производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 11%), производстве резиновых и пластмассовых изделий (на 7%), обработке древесины и производстве изделий из дерева (на 2%).

В выпуске товаров производственно-технического назначения отмечался рост следующих видов продукции: пиломатериалов (на 37%), товарного бетона (на 33%), цемента (на 23%), щепы технологической (на 21%), конструкций и деталей сборных железобетонных (на 18%), окон и их коробок деревянных (на 8%), раствора строительного (на 6%), паркета (на 4%). Сократилось производство шпона, блоков оконных и дверных пластмассовых.

Из пищевых продуктов в январе-августе 2019 года увеличилось производство минеральных вод (на 24%), колбасных изделий (на 14%), рыбных продуктов (на 10%), масла растительного рафинированного и нерафинированного (на 5%), молока (на 4%).

Сократился выпуск мяса свинины, мяса и субпродуктов домашней птицы, мясных полуфабрикатов, кисломолочных продуктов, мороженого.

В январе-августе 2019 года выросла добыча прочих полезных ископаемых на 24%, металлических руд - на 13%, добыча угля снизилась на 7%.

Выпуск электроэнергии в январе-августе 2019 года вырос к соответствующему периоду 2018 года на 5%, теплоэнергии снизился на 7%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]