Сказочный сквер появился во Владивостоке

В воскресенье, 14 ноября, во Владивостоке открыли обновлённое общественное пространство – сквер «Сказки Пушкина». Гостей мероприятия встречали Дед и Баба, Кот учёный, Русалки, няня Арина Родионовна и богатыри. Вместе с местными жителями сквер посмотрел глава Владивостока Константин Шестаков, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В далеком 1976 году здесь, на улице Пушкинской, 68, построили детскую игровую зону для местных ребятишек. В 1999 году, в честь 200-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, площадка получила своё название – «Сказки Пушкина». Здесь проводили различные музыкальные праздники. Но со временем игровые зоны пришли в негодность и в этом году, благодаря совместной работе администрации Владивостока, местных жителей, партии «Единая Россия» и социально ответственного бизнеса площадка отреставрирована.

Гостей праздника поприветствовала заместитель главы администрации Владивостока Дарья Стегний.

«Поздравляю всех нас, жителей Владивостока, с открытием прекрасного сквера. Он станет отличным местом для времяпровождения, наполненным смыслом. Тематика площадки – замечательная, ведь сказки Пушкина – это первое с чего мы начинаем знакомить наших детей с культурным наследием», - отметила Дарья Стегний.

В ходе реконструкции в сквере полностью восстановили башенки, отреставрировали лестницы и откосы, выложили пешеходные дорожки и разбили клумбы, на которые уже высадили вечнозелёные хвойники, установили лавочки и урны, а также фонари освещения.

Для маленьких горожан организовали несколько локальных площадок. Ребята стали участниками мастер-класса «Дубовый листочек», почитали произведения Пушкина вместе с котом учёным, фотографировались с няней Ариной Родионовной и русалками, а также стали свидетелями настоящих богатырских боёв.

Жители высоко оценили благоустройство сквера.

«У нас появилось прекрасное место для отдыха. Теперь будем приходить сюда, любоваться красотой и пить чай», - поделилась Венера Васильевна Усова.

«Раньше здесь был заброшенный сквер, разрушенные горки советских лет. Мы живём рядом, в соседнем доме, и очень рады, что теперь здесь стало так красиво, детям очень нравится», - отметили местные жители.

Напомним, что в этом году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» во Владивостоке новую жизнь обретут шесть общественных пространств Владивостока. Общественная территория на сопке Бурачка, прогулочная зона на улице Тунгусской и набережная в районе Второй Речки уже открыты для горожан и гостей приморской столицы. В ближайшее время работы будут завершены в сквере Комсомольцев, Матросском сквере и на набережной в районе улицы Татарской.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]