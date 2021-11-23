Беспрецедентные меры поддержки педагогов в Приморье планируют еще расширить

Губернатор Приморья Олег Кожемяко провел расширенное заседание Правительства края накануне, 22 ноября. Одним из ключевых вопросов для обсуждения стали меры социальной поддержки молодых педагогов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Глава региона подчеркнул, в Приморье ежегодно направляются большие средства на привлечение вчерашних выпускников профильных вузов для работы в школы.

«Мы осознаем, насколько это важно. На стратегической сессии по развитию образования федеральные отраслевые министры вместе с лучшими учителями отдельно отметили, что такого количества мер поддержки педагогов нет ни в одном другом субъекте ДФО», – заявил Олег Кожемяко.

Как уточнила во время заседания министр образования края Наталья Бондаренко, в Приморье развернута масштабная и комплексная работа по привлечению молодых педагогов в государственные учреждения. Начинающие специалисты имеют право на единовременную выплату в размере от 250 до 440 тысяч рублей и ежемесячную – в размере 10 тысяч рублей на протяжении трех лет. Классные руководители получают также дополнительные ежемесячные доплаты.

В текущем году единовременную выплату получили 272 человека. Общий объем финансирования на обозначенные цели составил 55,7 миллиона рублей. Ежемесячную денежную выплату получают сейчас 1 068 молодых специалистов и 342 наставника.

Если посмотреть на то, как меняется численность молодых специалистов в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, можно увидеть положительную динамику. Цифра постоянно растет. В 2018 году, когда только появился краевой закон о социальных мерах поддержки для педагогических работников, речь шла о 303 специалистах, в 2019 цифра увеличилась более чем втрое – до 945. В текущем году в крае насчитывается уже 1 186 таких педагогов.

Министр образования отметила, что особенно привлекательными для педагогов становятся те муниципальные образования, которые вместе с краевыми предлагают и собственные меры поддержки, к примеру, обеспечивают жильем. Лидерами по привлечению молодых педагогов в настоящее время являются Большой Камень, Шкотовский район и Уссурийск. Кроме того, в первой пятерке – Артем и Анучинский округ.

Она также уточнила, что в министерстве образования Приморья сейчас разрабатываются предложения по совершенствованию механизма оказания мер социальной поддержки молодым педагогическим работникам, предполагающие внесение изменений в действующее законодательство.

Кроме того, во время заседания речь шла об открытии «Точек роста» в приморских школах. Это оснащенные всем необходимым современные лаборатории для углубленного изучения физики, химии, биологии, а также занятий робототехникой. В текущем году, по словам Натальи Бондаренко, они появились на базе 43 школ в разных муниципалитетах Приморья. В следующем – планируется открыть еще столько же.

Напомним, с 2019 года в Приморье реализуется национальный проект «Образование», утвержденный Президентом Владимиром Путиным. Его ключевая задача – вывести нашу страны в десятку государств-лидеров по качеству общего образования в мире.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]