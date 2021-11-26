Что в мешках? - в правительстве прокомментировали сообщение об опасных ядовитых отходах в Приморье

Лаборатория в Новосибирске, наконец, выдала результаты экспертизы содержимого мешков с пестицидами с Космодрома «Восточный», которые до сих лежат под открытым небом в поселке Западный Надеждинского района и поселке Ярославский Хорольского района Приморского края, - сообщил ТГ-канал "Город В", - в этих пестицидах оказался гексалохлорциклогексан – это опасный яд политропного действия, который поражает, в первую очередь, центральную и вегетативную нервную систему человека, печень и почки.

Это вещество еще токсичнее, чем содержащий ртуть гранозан, который предполагается в мешках. Очередной видеосюжет на эту тему снял Андрей Караулов.

Как пояснили в Минприроды Приморского края, в ролике Андрея Караулова речь идет о пробах, взятых с космодрома в Амурской области. Результаты экспертизы отходов, привезенных на территорию Приморского края, которую делают специалисты Росприроднадзора, еще не готовы. По информации, полученной Правительством региона, они будут известны со дня на день. В настоящее время мешки с отходами находятся под охраной, вопрос находится на контроле в Росприроднадзоре.

Между тем, как сообщает "Город В", директор ООО «Система» добивается возобновления деятельности комплекса по обезвреживанию промышленных и твердых бытовых отходов на территории поселка Западный Надеждинского района. В густонаселенном районе, где и так много лет в тайне от жителей, но с ведома администрации района и поселения, жгли тонны чумных свиней, их загоны и пропитанные ядовитым креозотом железнодорожные шпалы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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