Вышли из метели: как снегопад объединил жителей Приморья

Жители Приморья пытаются преодолеть снежные завалы. Циклон, который весь день и всю минувшую ночь бушевал на юге Приморья, сместился на север и продолжает засыпать снегом соседние регионы. А в соцсетях Владивостока появляется все больше трогательных историй о взаимовыручке и добре. Холодная метель не заморозила сердца владивостокцев. И вот лишь некоторые истории, о которых рассказывают в соцсетях.



«Молодой человек Александр на Субару У121КТ спас меня от сносящего ветра. Шла в слезах домой до Бама по Нефтеветке. Он остановился, подобрал меня и довез практически до самого дома. Я ему благодарна!».

«Убеждаюсь, что мир не без добрых людей. Добиралась с Баляева до Ладыгина. Меня дико сносило. На помощь пришли два парня на «Nissan». Они подвезли меня и по пути еще помогли машине скорой забраться в горку. Настоящие мужчины!».

«Сегодня утром наш автобус застрял. Не мог проехать. Вышли более десяти человек, навалились на него и вытолкали. Благодаря этому люди добрались до работы».

«Не знаю, как и благодарить этого человека. Мы уже были готовы ночевать в машине, во дворе на Харьковской, 10. Отчаялись совсем после четырехчасовых попыток выбраться. И военные помогали, и люди с лопатами, но ничего не получалось. Бензин на исходе, в салоне холодно. И тут – откуда ни возьмись этот парень на машине К066ТК, который к тому же отказался от материальной благодарности. Отзывчивый, не боится трудностей, не бросил в трудной ситуации. Низкий поклон».

«Меня выручил парень по имени Михаил. Просто довез меня и незнакомую девушку из центра до Второй речки. Просто так. Спасибо ему».

«Моего мужа вчера на Эгершельде мужчина накормил пирожным и напоил чаем. Всем здоровья!»

«Это просто нереально. Водитель такси Каюмжон не бросил меня и моего ребенка. Мы добирались до дома 11 часов и все это время сидели в машине. Он нас не бросил, не высадил, ждали, пока расчистят дорогу. Спасибо огромное!»

«Огромное Спасибо за помощь, мужчине, который безвозмездно предлагал добраться до места назначения. В районе Чуркина, от остановки Детский парк до Луговой. Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни!» (его авто на фото)

«По Уборевича до Картинной галереи - как Суворов через Альпы. До Фирсова подбросил добрый водитель на пустом последнем 23-ем. Потом топала по обочине - остановилась легковушка, женщина за рулём, подбросила до Второй Речки. И ещё полчаса в гору по Кирова, сахалинская зарядка. 1 час 15 мин. - хороший результат для этого вечера».

Источник видео - nn_vladivostok



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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