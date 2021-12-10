В Приморье за транспортировку минтая без ветеринарных сопроводительных документов предприятию грозит крупный штраф

8 декабря Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области рассмотрено административное дело в отношении ООО «Сириус» из Приморского края за перевозку и хранение филе минтая без ветеринарных сопроводительных документов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, в конце октября во Владивосток прибыл подконтрольный госветнадзору груз – филе минтая без кожи и кости мороженое в количестве 22 452 кг изготовителя из Камчатского края. Продукция предназначалась для последующей поставки в Португалию.

После выгрузки рыбы с борта на холодильник и последующей загрузки ее в рефрижераторный контейнер инспектором Управления Россельхознадзора был проведен досмотр, в ходе которого установлено, что на часть товара отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, а также документы, свидетельствующие о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы.

В отношении ООО «Сириус» за перевозку и хранение продукции без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ее прослеживаемость, было возбуждено административное производство, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 10.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В ходе административного расследования директор ООО «Сириус» пояснил, что в рефрижераторный контейнер с холодильника порта ошибочно была загружена аналогичная продукция общим весом 10,4 т, поступившая в порт Владивостока на другом судне.

Однако у ООО «Сириус» имелась возможность для соблюдения правил и норм при перевозке и хранении экспортной партии филе минтая, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но предприятием не были приняты все зависящие от него меры по соблюдению законодательства.

Дело рассмотрено Управлением Россельхознадзора 8 декабря, предприятию грозит административный штраф в сумме 300 000 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]