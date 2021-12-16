Названы лучшие врачи Приморья по отзывам пациентов в 2021 году

10 врачей медицинских бюджетных учреждений Приморья стали лучшими в стране по версии российского медицинского портала отзывов пациентов «ПроДокторов». Также по результатам 2021 года лучшим государственным медучреждением признан Владивостокский родильный дом №3, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В списке лучших специалистов, работающих в государственных клиниках, высокую оценку пациентов получили – травматологи-ортопеды Виталий Симаков (Владивостокская поликлиника №1) и Александр Морозов (Владивостокская клиническая больница №2), лоры Геннадий Комаров (Приморская детская краевая клиническая больница №1), Евгений Гилифанов (Владивостокская поликлиника №1) и Галина Буженик (Владивостокская поликлиника №4), онкологи Олег Аргишев (Приморский краевой онкологический диспансер), Анастасия Изосимова и Александра Дей (Медицинский центр ДВФУ), педиатры Ирина Комарова и Ольга Кладкевич (Владивостокская поликлиника №5).

Отмечается, что специалисты-победители постоянно развиваются в профессии, их человеческие и профессиональные навыки высоко ценятся среди пациентов, в своей врачебной практике они применяют самые современные методы и подходы в лечении. Они целеустремленные и ориентированные на постоянное профессиональное развитие, ведут активную лечебную, научную и преподавательскую деятельность.

Среди медицинских учреждений бюджетной сферы лучшим признан Владивостокский родильный дом №3. Он включает в себя женскую консультацию, центр сохранения беременности, акушерский и гинекологический стационары, взрослую и детскую реанимации, отделение новорожденных и отделение второго этапа выхаживания, а также собственную клинико-диагностическую лабораторию. Столь сложная структура обеспечивает постоянное взаимодействие между подразделениями роддома, а значит – повышает скорость, эффективность и само качество организации помощи, оказываемой пациентам.

«Стать лауреатом премии – достижение, которым действительно можно гордиться. Мы благодарим всех пациентов, кто оставил свои отзывы об оказанных нашим учреждением медицинских услуг!» – подчеркнула главный врач Владивостокского клинического родильного дома №3 Светлана Сагайдачная.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]