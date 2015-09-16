36 подразделений медучреждений в Приморье отремонтируют в этом году

В 2021 году городские и районные лечебные учреждения Приморского края начнут проведение капитальных ремонтов. Обновление ждет в общей сложности 36 структурных подразделений первичного звена здравоохранения, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, свои объекты отремонтируют в этом году медучреждения в столице Приморья – Краевая клиническая больница №2, Владивостокская детская поликлиника №2, поликлиники №3, №4, №6 и №9, Владивостокская больница №3 и Владивостокский клинико-диагностический центр, а также Арсеньевская, Находкинская, Спасская, Партизанская горбольницы, «первые» горбольницы Артема и Партизанска, Артемовская детская больница, центральные горбольницы Дальнегорска и Уссурийска, Пластунская районная больница и центральные районные больницы в 10 муниципалитетах – Кировская Октябрьская, Пограничная, Пожарская, Хасанская, Черниговская, Кавалеровская, Надеждинская, Шкотовская и Ханкайская.

«Всего в рамках пятилетнего плана модернизации первичного звена здравоохранения капитальные ремонты будут произведены на 124 объектах медицинских организаций Приморского края», – уточнили в ведомстве.

Помимо ремонтов региональной программой запланировано также строительство новых центральных районных больниц, поликлиник, врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, обновление автопарков лечебных учреждений края.

«Финансирование только на три года составляет более 4,5 миллиардов рублей», – подчеркнули специалисты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]