Новую врачебную амбулаторию построят для более 10 тысяч жителей поселка Заводской

Новое здание врачебной амбулатории в поселке Заводской Артемовского городского округа построят в 2022 году, сейчас завершается согласование проектно-сметной документации. Средства на возведение нового медицинского объекта заложены в федеральном бюджете в объеме 82,6 миллиона рублей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как отмечают в министерстве здравоохранения Приморского края, амбулаторию возведут в рамках пятилетней программы модернизации первичного звена здравоохранения. Строительство объекта запланировано на 2022-2023 годы, все подготовительные работы проведены в этом году.

«Уже одобрен участок под строительство, согласован медицинский проект с учетом функциональности помещений и установки медоборудования. Сейчас завершается согласование общей проектно-сметной документации», – сообщили в ведомстве.

Новое здание площадью 1000 квадратных метров появится в центре поселка, возле старой амбулатории. Здесь будут обслуживаться более 10 тысяч взрослых и детей.

Напомним, что в Приморье с начала текущего года реализуется пятилетняя федеральная программа модернизации первичного звена здравоохранения. Так, за 9 месяцев медучреждения региона получили 71 санитарный автомобиль, в 33 медицинских учреждениях ведутся капитальные ремонты, из них 23 – в районах Приморья, в 10 крупных поликлиник и больниц края поставлено 76 единиц диагностического оборудования.

Всего за пять лет в медицинские учреждения Приморья поступит 356 единиц оборудования, в том числе маммографы, флюорографы, магнитно-резонансные и компьютерные томографы. Будут построены 28 медицинских объектов, из них 14 объектов – быстровозводимые, это ФАПы и врачебные амбулатории. Также 124 объекта будут капитально отремонтированы. Автопарки медицинских учреждений пополнятся 343 санитарными автомобилями.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]