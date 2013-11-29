В Приморье доставили УАЗики для медицинских организаций

Первая в этом году партия санитарных автомобилей за счет федерального бюджета доставлена в Приморье. Машины марки «УАЗ» пополнили парки 14 краевых медицинских организаций, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, в рамках пятилетней программы модернизации первичного звена в медицинские организации Приморья поступят 343 единицы санитарного автотранспорта, 307 автомобилей будут направлены на дооснащение парков, 36 единиц предусмотрели для переоснащения.

«Машины скорой помощи будут использоваться для доставки медицинского персонала на вызовы к жителям отдаленных населенных пунктов, бригад врачей в ФАПы и амбулатории, а также пациентов – на приемы к врачам или на диагностику в районные больницы. Благодаря системе подключаемого полного привода автомобиль легко передвигается по грунтовым дорогам, преодолевает глубокий снежный покров и заболоченную местность. Это актуально для отдаленных территорий Приморского края», – отметили в ведомстве.

Новые автомобили уже поступили в 14 медицинских организаций: Анучинскую, Красноармейскую, Михайловскую, Лазовскую, Ольгинскую, Партизанскую, Хасанскую, Хорольскую, Шкотовскую, Яковлевскую центральные районные больницы, Пластунскую районную больницу, Дальнегорскую и Дальнереченскую центральные горбольницы и Спасскую центральную районную поликлинику.

Напомним, что в 2020 году в Приморье было централизованно поставлено 47 автомобилей скорой медицинской помощи. За счет средств краевого бюджета приобретены два педиатрических реанимобиля и 76 единиц автомобилей санитарного назначения для 63 учреждений здравоохранения на сумму 122,8 миллиона рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]