Сильнейший пожар оставил приморцев без крыши над головой

Сильнейший пожар уничтожил дом и другие хозпостройки в поселке Славянка Приморского края. Огонь возник в жилом помещении и позже перекинулся на другие строения на частном участке, сообщает "Вести: Приморье".

Судя по всему, хозяева не смогли оперативно вызвать спасателей, это сделали очевидцы, которые проезжали.

"Вызвал пожарных, как проезжал мимо, был только дым из окон.В центре посёлка, мне уже попались пожарные, - быстро среагировали, молодцы ребята.Убивает в этой ситуации, что никто не позвонил до меня (в диспечерской не было вызовов)", - рассказал Винярский Иван, житель Славянки.

В Управлении МЧС по Приморю напоминают, что в связи с установившейся холодной погодой население активно использует в быту электронагревательные приборы. Вместе с тем для обогрева домов и квартир нередко используются либо неисправные, либо не фабричные обогреватели, представляющие собой серьезную опасность не только для сохранности жилища, но и для жизни людей.

Использование дополнительных бытовых электроприборов опасно резко увеличивающейся нагрузкой на электропроводку, которая может вызвать короткое замыкание в местах соединения проводов, выполненных с нарушением установленных правил, или же возгорание ветхих проводов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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