Уссурийский театр выиграл грант на постановку нового спектакля

Программа развития театрального искусства на Дальнем Востоке, которая проводится в регионе с 2019 года, объявила результаты гранта «Поддержка молодой режиссуры». В 2022 году финансовую поддержку на постановку нового спектакля получат пять дальневосточных театров, и среди них – уссурийский театр драмы имени В.Ф. Комиссаржевской, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Коммунар.

Уссурийцы заявили к постановке пьесу Дмитрия Богославского «Катапульта», а ставить ее будет режиссер Георгий Сурков. Он уже успел заявить о себе в театральных кругах, в этом году сразу две его работы вошли в лонг-лист «Золотой Маски». Родился в 1990 году в Риге (Латвия). В 2013 году окончил Латвийскую академию культуры по специальности «Режиссура драматического театра», в 2012-м – Высшую театральную школу им. Людвика Сольского (мастерская Кристиана Люпы) (Краков, Польша). В 2016 году окончил магистратуру Школы-студии МХАТ им. Вл. И. Немировича-Данченко (специальность «Режиссура театра»). Работал с такими театрами, как «Современник» и Театр на Таганке (Москва), «Чехов-Центр» (Южно-Сахалинск), «Глобус» и Государственный Новосибирский «1-й театр» (Новосибирск), Красноярский ТЮЗ (Красноярск) и Тюменский Большой Драматический театр (Тюмень).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]