Во Владивостоке выступил уссурийский Театр драмы им. В.Комиссаржевской. Видеорепортаж Оксаны Данилюк
На сцене краевого Театра молодежи выступила труппа из Уссурийска. Один из старейших на Дальнем Востоке, Театр драмы имени Веры Комиссаржевской привез в приморскую столицу два спектакля - детскую сказку и постановку для взрослых. Наши корреспонденты побывали на вечернем показе.
Пока краевой театр молодежи в Москве показывает свои «Алые паруса» на международном фестивале, в его зале собираются зрители в предвкушении знакомства с уссурийскими артистами. Хотя некоторые их уже знают, и очень хорошо.
Лариса Пархоменко, зритель:
- У меня дочь работает в Уссурийском театре драмы. У нее здесь второстепенная роль, не главная. Поэтому на все спектакли я стараюсь ходить. Второй раз смотрю этот спектакль и всегда восхищаюсь. Я люблю этот театр, он мне как родной.
Для владивостокской публики уссурийцы выбрали одну из премьер прошлого года – «Шальные деньги», современную французскую комедию с налетом абсурда. Супруги Брюно и Лоранс обнаруживают у себя в гостиной неизвестные сто евро, на следующее утро сумма увеличивается, и вскоре деньги буквально засыпают прихожую.
Борис Бехарский, главный режиссер Уссурийского Театра драмы им. Комиссаржевской:
- Это такая интересная история — каждый зритель увидит в ней что-то свое. Это определенное испытание человека деньгами. Сможет ли человек пройти это испытание, что с ним станет?
Спектакль поставил московский режиссер Денис Малютин, что отметился во Владивостоке весной, феерической комедией «Шум за сценой». И здесь - тот же вихрь эмоций, сыгранный камерным актерским ансамблем. Ярко выделяется в нем Анна Коновалова. За роль второго плана, испанки Терезы, она была номинирована на премию имени Андрея Присяжнюка.
Анна Коновалова, актриса Уссурийского Театра драмы им. Комиссаржевской:
- Я работаю 20 лет в театре, и диапазон работ очень большой. Из самых любимых – спектакль «Мамочки», мы побывали на Международном фестивале «Золотой Витязь», и я дипломом награждена за лучшую женскую роль в этом спектакле.
Уссурийск играет все более заметную роль на театральной карте Приморья – критики отмечают его артистов и режиссеров профессиональными наградами. Театр имени Комиссаржевской успешно выступает по краю. Дважды попал в федеральную программу «Большие гастроли» - возил свои спектакли в Иркутскую область. А в Год Театра всем служителям Мельпомены игралось с особенным подъемом.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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