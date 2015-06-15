На сцене краевого Театра молодежи выступила труппа из Уссурийска. Один из старейших на Дальнем Востоке, Театр драмы имени Веры Комиссаржевской привез в приморскую столицу два спектакля - детскую сказку и постановку для взрослых. Наши корреспонденты побывали на вечернем показе.

Пока краевой театр молодежи в Москве показывает свои «Алые паруса» на международном фестивале, в его зале собираются зрители в предвкушении знакомства с уссурийскими артистами. Хотя некоторые их уже знают, и очень хорошо.

Лариса Пархоменко, зритель:

- У меня дочь работает в Уссурийском театре драмы. У нее здесь второстепенная роль, не главная. Поэтому на все спектакли я стараюсь ходить. Второй раз смотрю этот спектакль и всегда восхищаюсь. Я люблю этот театр, он мне как родной.

Для владивостокской публики уссурийцы выбрали одну из премьер прошлого года – «Шальные деньги», современную французскую комедию с налетом абсурда. Супруги Брюно и Лоранс обнаруживают у себя в гостиной неизвестные сто евро, на следующее утро сумма увеличивается, и вскоре деньги буквально засыпают прихожую.

Борис Бехарский, главный режиссер Уссурийского Театра драмы им. Комиссаржевской:

- Это такая интересная история — каждый зритель увидит в ней что-то свое. Это определенное испытание человека деньгами. Сможет ли человек пройти это испытание, что с ним станет?

Спектакль поставил московский режиссер Денис Малютин, что отметился во Владивостоке весной, феерической комедией «Шум за сценой». И здесь - тот же вихрь эмоций, сыгранный камерным актерским ансамблем. Ярко выделяется в нем Анна Коновалова. За роль второго плана, испанки Терезы, она была номинирована на премию имени Андрея Присяжнюка.

Анна Коновалова, актриса Уссурийского Театра драмы им. Комиссаржевской:

- Я работаю 20 лет в театре, и диапазон работ очень большой. Из самых любимых – спектакль «Мамочки», мы побывали на Международном фестивале «Золотой Витязь», и я дипломом награждена за лучшую женскую роль в этом спектакле.

Уссурийск играет все более заметную роль на театральной карте Приморья – критики отмечают его артистов и режиссеров профессиональными наградами. Театр имени Комиссаржевской успешно выступает по краю. Дважды попал в федеральную программу «Большие гастроли» - возил свои спектакли в Иркутскую область. А в Год Театра всем служителям Мельпомены игралось с особенным подъемом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]