Гранты на новые постановки получат пять учреждений культуры края

Победителей Программы развития театрального искусства озвучили на Дальнем Востоке. Гранты на новые постановки получат пять учреждений культуры региона, в том числе два театра из Приморья, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу Правительства края.

Лучшими, по мнению компетентного жюри, стали Приморский краевой драматический театр молодежи – здесь поставят спектакль «Бриннер», посвященный легендарной судьбе знаменитого земляка Юла Бриннера, и Театр драмы Уссурийского городского округа имени В.Ф. Комиссаржевской. Средства пойдут на постановку «Каренин».

Кроме того, в пятерке победителей – Камчатский театр драмы и комедии со спектаклем «Ганди молчал по субботам», Драматический театр города Комсомольск-на-Амуре («Зулейха открывает глаза») и Хабаровский театр юного зрителя («Джордж и тайны Вселенной»).

«Театр молодежи и Театр драмы имени Комиссаржевский – безусловно, знаковые для Приморья учреждения. Каждое из них имеет давнюю, богатую историю, разносторонний и грамотно подобранный репертуар, отвечающий запросу как целевого зрителя, так и каждого, кому захочется окунуться в мир ярких перфомансов, интересных историй и талантливой актерской игры. Поздравляем руководство и сотрудников обоих театров с заслуженной победой на конкурсе грантов», – подчеркнула врио заместителя председателя Правительства Приморского края Елена Бронникова.

Отметим, программа развития театрального искусства в регионах Дальнего Востока призвана внести свой вклад в укрепление самоидентификации жителей региона как носителей лучших традиций и сегодняшних достижений российской культуры, утверждающей свои права в азиатском регионе.

Она включает систему поддержки постановок спектаклей лучших молодых режиссеров России, создание информационной базы, оживление контактов между творческими коллективами региона, проведение как показов лучших спектаклей России, так и международного театрального фестиваля-форума с участием заметных театральных коллективов стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]