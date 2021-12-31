Шик и блеск: стало известно, какие елки любят во Владивостоке

Аналитики AliExpress Россия проанализоровали покупки жителей Владивостока в ноябре и декабре, и рассказали "Вестям: Приморье", какие деревья предпочитают на Дальнем Востоке.

Выяснилось, что во Владивостоке предпочитают аккуратные полутораметровые искусственные сосны с иголками, лишь слегка покрытыми инеем. В этом году самым популярным новогодним украшением в дальневосточной столице стали прозрачные новогодние шары, в которые можно вложить сюрприз или разноцветный декор.

Верхушки домашних елок во Владивостоке в этом году украшают звезды с голографическим эффектом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]