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Шик и блеск: стало известно, какие елки любят во Владивостоке

Шик и блеск: стало известно, какие елки любят во Владивостоке

Аналитики AliExpress Россия проанализоровали покупки жителей Владивостока в ноябре и декабре, и рассказали "Вестям: Приморье", какие деревья предпочитают на Дальнем Востоке. 

Выяснилось, что во Владивостоке предпочитают аккуратные полутораметровые искусственные сосны с иголками, лишь слегка покрытыми инеем. В этом году самым популярным новогодним украшением в дальневосточной столице стали прозрачные новогодние шары, в которые можно вложить сюрприз или разноцветный декор. 

Верхушки домашних елок во Владивостоке в этом году украшают звезды с голографическим эффектом. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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