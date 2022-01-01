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Сотрудники ГИБДД усиливают контроль на дорогах Приморья из-за пьяных водителей

Сотрудники ГИБДД усиливают контроль на дорогах Приморья из-за пьяных водителей

По всей стране проходят масштабные рейды в период новогодних праздников. Приморские подразделения дорожной полиции тоже усиливают работу по патрулированию улиц с 31 декабря по 10 января. Особое внимание будут уделять выявлению водителей, которые решили сесть за рубль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает "Вести: Приморье". 

Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на то обстоятельство, что контроль за трезвостью водителей со стороны Госавтоинспекции в праздничные дни особенно строг. Сотрудники ГИБДД будут нести службу в усиленном режиме, действие которого продлится до окончания новогодних и рождественских праздников.

По причине управления транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в 2021 году на дорогах России произошло каждое четвёртое ДТП с тяжкими последствиями. Вместе с тем, как показывает практика, соблазн сесть за руль пьяным у некоторых недобросовестных водителей в праздничные дни особенно усиливается.

Работа по выявлению и пресечению случаев управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения Госавтоинспекцией проводится непрерывно – как в рамках повседневного контроля, так и в ходе проведения специальных рейдов.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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