Сотрудники ГИБДД проверяют водителей на трезвость

На протяжении всех праздничных дней Госавтоинспекция усиливает контроль за нетрезвыми водителями. Патрулирование проводится в местах массового пребывания граждан, – на подъездах к торговым центрам, местам отдыха и развлечений, где возможно возникновение транспортных заторов и аварийных ситуаций, сообщает "Вести: Приморье".

В период новогодних праздников на дороги вышли дополнительные наряды ДПС, особенно в региональных центрах и крупных городах, – в праздничные дни здесь существенно увеличивается плотность транспортного потока за счет большого количества автомобилистов, приезжающих из соседних областей и населённых пунктов.

Госавтоинспекция особо обращает внимание участников дорожного движения на то обстоятельство, что никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не будет ни в период новогодних праздников, ни в какое-либо другое время. Напротив, контроль за трезвостью водителей со стороны Госавтоинспекции в эти дни особенно строг. Сотрудники ГИБДД несут службу в усиленном режиме, который продлится до окончания новогодних праздников, отмечают в пресс-службе ведомства.

Повсеместно запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение нарушений и выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. О недопустимости управления автомобилем в нетрезвом состоянии участникам дорожного движения напомнят также различные социально значимые акции и мероприятия, проходящие в российских регионах в период праздников.

Такое пристальное внимание к проблеме нетрезвого вождения со стороны полиции обусловлено статистикой аварийности, - за 11 месяцев 2019 года на российских дорогах было зафиксировано 13,8 тыс. ДТП с участием нетрезвых водителей, что практически на 11 % ниже по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года. В этих ДТП погибли 3,6 тыс. человек и получили ранения 18,8 тыс. Эти показатели ниже предыдущего года на 18,1% и 10% соответственно.

Несмотря на устойчивую тенденцию к снижению всех показателей аварийности с участием нетрезвых водителей, пьянство за рулем остается наиболее социально опасным явлением и всегда находится в центре внимания как сотрудников Госавтоинспекции, так и общественности.

Только по итогам 11 месяцев 2019 года подразделениями Госавтоинспекции проведено более 113 тыс. целевых профилактических мероприятий по отработке группами нарядов ДПС отдельных видов нарушений правил дорожного движения, из которых свыше 42,3 тыс. составили проверку водителей на состояние опьянения. В результате выявлено более 47,1 тыс. водителей с признаками опьянения. Вместе с тем, как показывает практика, соблазн сесть пьяным за руль у некоторых недобросовестных водителей в праздничные дни усиливается.

Госавтоинспекция МВД России обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на подобные сообщения.

Также помимо усиления профилактической работы дорожно-патрульной службы, подразделения Госавтоинспекции, осуществляющие прием граждан (регистрационные, экзаменационные, административной практики), в новогодние праздники работают по специальному графику, с которым можно ознакомиться на региональных страницах официального интернет-сайта Госавтоинспекции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]