Новости Общество Спорт

В Уссурийске незрячие осваивают новый для Приморья вид спорта

В Уссурийске незрячие осваивают новый для Приморья вид спорта

В Уссурийске незрячие и слабовидящие могут освоить новый для Приморья вид спорта. По просьбе председателя Уссурийского общества слепых в центре "Тау" было выделено помещение для проведения тренировок и подготовке к соревнованиям по шоудауну, сообщает "Вести: Приморье".

Заниматься незрячие люди будут три раза в неделю. Они смогту вести активную жизнь, даже не смотря на проблемы со здоровьем! Шоудаун — это настольный теннис для незрячих и слабовидящих людей, игра соединяет в себе принципы настольного тенниса и аэрохоккея. 

Мяч наполнен шариками и при перемещении по столу издает звук, который помогает игрокам определять его местоположение, отражать атаки и защищать свои "ворота".


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Загрузка...

Ранее по теме