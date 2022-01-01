В Уссурийске незрячие осваивают новый для Приморья вид спорта

В Уссурийске незрячие и слабовидящие могут освоить новый для Приморья вид спорта. По просьбе председателя Уссурийского общества слепых в центре "Тау" было выделено помещение для проведения тренировок и подготовке к соревнованиям по шоудауну, сообщает "Вести: Приморье".

Заниматься незрячие люди будут три раза в неделю. Они смогту вести активную жизнь, даже не смотря на проблемы со здоровьем! Шоудаун — это настольный теннис для незрячих и слабовидящих людей, игра соединяет в себе принципы настольного тенниса и аэрохоккея.

Мяч наполнен шариками и при перемещении по столу издает звук, который помогает игрокам определять его местоположение, отражать атаки и защищать свои "ворота".





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]